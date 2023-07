Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Trommel aus Stadtgarten gestohlen

Ein Dieb hat während der Probe einer Trommlergruppe in Vorbereitung auf das anstehende Welfenfest ein Instrument entwendet. Die Truppe übte am Dienstagabend im Stadtgarten und hatte eine Trommel, die nicht benutzt wurde, zusammen mit einer Bauchtasche beiseitegelegt. Ein unbekannter Mann, der als etwa 50 bis 60 Jahre alt und ca. 175 cm groß, beschrieben wird, nahm die Trommel sowie die Tasche an sich und ging im Anschluss davon. Er soll einen Dreitagebart, eine kurze Hose und ein auffallendes gelbes Hemd oder T-Shirt getragen haben. Hinweise auf den Mann und zum Verbleib der Trommel nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wilhelmsdorf

Küchenbrand

Zum Brand einer Küche mussten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei am Dienstagmorgen ausrücken. Ein technischer Defekt an einem Toaster führte gegen 7.30 Uhr zum Brand des Küchengerätes. Die Flammen griffen auch auf andere Gegenstände des Kücheninventars über, bevor die verständige Feuerwehr den Brand löschte. Ein Gebäudeschaden entstand nicht, der Schaden an der Küche wird sich auf etwa 40.000 Euro belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Horgenzell

Renitenter Lkw-Fahrer landet nach Pfeffersprayeinsatz in polizeilichem Arrest

Ohne gültigen Führerschein und offenbar betrunken war der Fahrer eines Lkw am Dienstagabend in Horgenzell unterwegs. Der 52 Jahre alte Fahrer fiel Passanten auf, als er an einem Lebensmitteldiscounter augenscheinlich deutlich alkoholisiert in seinen Lkw stieg und davonfuhr. Eine Polizeistreife traf an der Wohnanschrift auf den Fahrer, der immer noch in seinem Fahrzeug saß. Auf die Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit reagierte er aufbrausend und aggressiv. Nachforschungen der Polizei ergaben zudem, dass der Mann seit Anfang des Jahres nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Dagegen, die Beamten zu einer Blutentnahme zu begleiten, wehrte sich der deutlich nach Alkohol riechende Mann vehement, sodass die Polizisten letztlich Pfefferspray einsetzen mussten, um den Mann mit Handfesseln zu schließen und mit ins Krankenhaus zu nehmen. Beim Widerstand gegen die Beamten erlitt der 52-Jährige eine leichte Gesichtsverletzung. Er wurde nach der Blutabnahme von der Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Atemalkoholmessung, die der Mann zuvor verweigert hatte, ergab bei der Entlassung aus der Arrestzelle am Mittwochmorgen einen Wert von über 1,6 Promille. Der 52-Jährige hat neben den Kosten für den Polizeigewahrsam nun auch mit Strafanzeigen wegen Widerstandes und Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Horgenzell

Fahrkartenkontrolleur im Bus angegriffen

Ein 18-Jähriger hat am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in einem Bus an einer Haltestelle in der Kornstraße einen Kontrolleur angegriffen. Dem 18-Jährigen war die Mitfahrt vom Busfahrer und dem Kontrolleur erst verweigert worden, da er keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Eine Mitfahrerin zahlte dem jungen Mann daraufhin die Fahrt, was dieser zum Anlass nahm, auf den Kontrolleur loszugehen. Es kam zum Gerangel nach dem Angriff des Mannes, bei dem die Oberbekleidung des Kontrolleurs zerrissen wurde. Zudem bedrohte der 18-Jährige sein Gegenüber mehrmals. Die hinzugerufene Polizei fand in einer Tasche des jungen Mannes außerdem eine kleine Menge Drogen. Er hat sich nun strafrechtlich für den Vorfall zu verantworten.

Wangen

Kollision mit Gegenverkehr

Glimpflich abgelaufen ist ein Verkehrsunfall auf der L 320 zwischen Primisweiler und Wangen am Dienstag. Ein 30 Jahre alter Nissan-Lenker war gegen 17.45 Uhr in Richtung Primisweiler unterwegs, als er, eigenen Angaben zufolge abgelenkt durch die tiefstehende Sonne und sein Mediensystem im Auto, auf die Gegenspur kam. Ein entgegenkommender 61 Jahre alter Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde die komplette Fahrzeugseite des Nissan aufgerissen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Auch am Lkw entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, stand der 30-Jährige zudem unter Alkoholeinwirkung. Laut einer Atemalkoholmessung hatte er knapp 0,5 Promille intus, sodass eine Blutentnahme in einem Krankenhaus die Folge für den Nissan-Lenker war. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wangen

Unfall auf regennasser Autobahn

Aquaplaning in Verbindung mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 53 Jahre alter Skoda-Lenker während der Fahrt nach Memmingen am Dienstagmorgen auf Höhe von Wangen die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er war gegen 5.45 Uhr im Begriff zu überholen, als er ins Schleudern geriet. In der Folge prallte er wuchtig erst gegen die linke und im Anschluss gegen die rechte Leitplanke. Der 53-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Isny

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Gegen einen geparkten Audi gefahren ist der alkoholisierte Lenker eines VW am Dienstagabend in der Reiffenstraße. Der 40-jährige VW-Lenker hatte laut einem Atemalkoholtest mehr als 2 Promille intus, als er beim Wenden mit seinem Pkw mit dem abgestellten Audi zusammenstieß. An dem Wagen entstand jeweils ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, die seine deutlich zu hohe Alkoholisierung nachweisen wird. Seinen Führerschein behielten die Beamten noch an Ort und Stelle ein.

Leutkirch

E-Scooter gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr in der Memminger Straße ein E-Scooter gestohlen wurde. Das Fahrzeug mit gültigem Versicherungskennzeichen war unverschlossen an die Hauswand einer Bäckerei gelehnt, sodass der Täter leichtes Spiel hatte. Personen, die die Wegnahme des Rollers beobachtet haben oder die Hinweise auf dessen Verbleib geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei zu melden.

