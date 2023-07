Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in der Stadionstraße sind am frühen Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter eingestiegen. Die beiden Männer wurden um kurz vor 3 Uhr von einer Kamera aufgezeichnet, die von dem Duo kurzerhand abgeschlagen wurde. Im weiteren Verlauf brachen sie die Eingangstüre brachial auf, entwendeten jedoch nichts aus den Vereinsräumen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die beiden Einbrecher, die mutmaßlich mit einem weißen Pkw unterwegs waren und von denen einer eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift und schwarze Sneaker mit weißer Sohle trug, nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Neufra

Einbrecher unterwegs

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in drei Objekte in Neufra eingebrochen. In ein Vereinsheim in der Bergstraße gelangten die Täter über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster und entwendeten Bargeld und Elektronikgeräte sowie Schnaps. Zum Jugendraum der Gemeinde Neufra in der Kapellenstraße verschafften sich die Einbrecher ebenfalls gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Bargeldkasse und eine Musikbox. Auf dem Parkplatz des Skilifts Bromistal brachen die Unbekannten die Metalltüre zu einem Bauwagen auf, entwendeten jedoch aus dem Innern nichts. Stattdessen schlugen sie die Scheiben des Wagens von innen ein. Sachdienliche Hinweise zu den Taten und den Tätern nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen, der in allen drei Fällen wegen Einbruchs ermittelt und derzeit prüft, ob ein Zusammenhang besteht.

Bad Saulgau

Trinkgelage eskaliert

Ein Streit unter Bekannten ist am frühen Sonntagmorgen in einer Mietwohnung in der Paradiesstraße eskaliert. Zunächst kam es zwischen zwei der fünf alkoholisierten Bewohnern im Alter zwischen 19 und 35 Jahren zu verbalen Zwistigkeiten. Im weiteren Verlauf warf ein 30-Jähriger mehrere leere Bierflaschen nach einem 19-Jährigen, wobei sich der Jüngere eine blutende Gesichtsverletzung zuzog. Um den Streit zwischen den beiden zu schlichten, gingen die drei anderen dazwischen und griffen nach zwei Küchenmessern. Aufgrund des Lärms verständigte eine aufmerksame Nachbarin die Polizei, welche in der Folge den 30-jährigen Aggressor vorläufig festnahm. Neben dem 19-Jährigen wurden bei dem Gerangel durch Tritte und Schläge auch der 30-Jährige und sein 35-jähriger Familienangehöriger leicht verletzt. Nach der ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnten alle Beteiligten wieder an ihre Wohnadresse zurückkehren. Die Kriminalpolizei Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Pfullendorf

Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters im Äußeren Mühlenweg hat am Samstag gegen 20 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf melden.

Pfullendorf

Pkw durch Tritte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mutmaßlich durch Tritte ist im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, ein Audi beschädigt worden, der auf dem Kiesparkplatz der Sportarena Pfullendorf abgestellt war. Unbekannte beschädigten einen Frontscheinwerfer sowie die Beifahrertür und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu den Tätern.

Herdwangen-Schönach

Grillhütte besprüht

Eine Grillhütte im Gewann Forstholz bei Stockfeld ist in den vergangenen Wochen von bislang unbekannten Tätern mit Schriftzügen in silberner und schwarzer Farbe verunstaltet worden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob weitere Farbschmierereien an der Hütte ebenfalls in jüngster Zeit aufgebracht wurden. Hinweise auf die Schmierfinken nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell