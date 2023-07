Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Friedlicher Auftakt der Ipfmesse in Bopfingen, Warnbaken in Ellwangen angezündet

Aalen (ots)

Ellwangen: Warnbaken angezündet

Am Samstag gegen 05:30 Uhr wurden in der Rotenbacher Straße in Ellwangen drei Warnbaken an einer Baustelle von Unbekannten angezündet. Durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, wurde der kleine Schmorbrand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.

Bopfingen: Ruhiger Ipfmessauftakt; auf dem Heimweg ausgeraubt

Aus polizeilicher Sicht verlief der Auftakt der Ipfmesse relativ ruhig. Auf der Ipfmesse selbst wurden lediglich zwei Auseinandersetzungen mit Körperverletzungen der Polizei gemeldet. Eine weitere Streitigkeit mit Verletzten ereignete sich auf dem Nachhauseweg der Beteiligten.

Ebenfalls auf dem Heimweg wurde ein 70-Jähriger gegen 02:30 Uhr von vier Jugendlichen in der Nürnberger Gasse zu Boden getreten. Die bislang unbekannten Täter entwendeten den Geldbeutel des Geschädigten mit ca. 70 EUR Inhalt.

Bei allen Vorfällen war bei den Beteiligten eine deutliche Alkoholisierung feststellbar.

