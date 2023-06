Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gemeinsame Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu angefahrenen Personen nach Auseinandersetzung an Tankstelle

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am Donnerstagvormittag zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren an einem Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße in Aalen angefahren. Der 38-jährige Geschädigte trug lediglich leichte Verletzungen davon, wohingegen sein 45-Jähriger Begleiter schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen einer von der Polizei veranlassten Fahndung nicht aufgefunden werden.

Nunmehr konnte ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden, nachdem er sich kurze Zeit nach dem Vorfall selbst beim Polizeirevier in Aalen meldete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es im Vorfeld auf dem Tankstellengelände zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigten und dem 38-jährigen Geschädigten gekommen ist.

Am heutigen Tag wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Ursprungsmeldung vom 29.06.2023 15:01 Uhr

Aalen: Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht

Am Donnerstagvormittag gegen 08:00 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße zu Streitigkeiten zwischen drei Personen. Kurz darauf fuhr einer der drei Männer mit einem BMW davon und erfasste dabei mutmaßlich die beiden anderen 38- und 45- jährigen Männer. Diese erlitten Verletzungen. Der 45-jährige wurde schwerverletzt zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei Aalen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, welche das Geschehen und die vorausgegangene Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell