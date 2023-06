POL-BO: 18-Jähriger nach mehreren Raubüberfällen auf Wettbüros in Bochum, Herne und Essen festgenommen

Witten (ots) - Am 31. Mai, gegen 14 Uhr, kam es in Witten auf dem Ruhrtal-Radweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Wittener fuhr in einer Fahrradgruppe mit seinem Zweirad auf dem Radweg. Im Bereich eines Campingplatzes an der Uferstraße verliert der Mann aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Zweirad. Er kommt nach rechts vom Weg ab und stößt ...

mehr