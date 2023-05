POL-BO: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin (90) - Kripo fahndet nach zwei Trickdieben

Bochum (ots) - Am Samstagnachmittag, 27. Mai, wurde der Polizei ein Exhibitionist auf einer Damentoilette in einem Stadtpark in Bochum-Wattenscheid gemeldet. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 15.30 Uhr suchte eine 27-jährige Frau aus Recklinghausen nach eigenen Angaben eine Damentoilette in der Grünanlage an der Parkstraße auf. Als sie aus der Toilettenkabine ...

