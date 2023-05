Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist auf Damentoilette im Wattenscheider Stadtpark

Bochum (ots)

Am Samstagnachmittag, 27. Mai, wurde der Polizei ein Exhibitionist auf einer Damentoilette in einem Stadtpark in Bochum-Wattenscheid gemeldet. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 15.30 Uhr suchte eine 27-jährige Frau aus Recklinghausen nach eigenen Angaben eine Damentoilette in der Grünanlage an der Parkstraße auf. Als sie aus der Toilettenkabine herauskam, habe dort eine männliche Person mit heruntergelassener Hose gestanden und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Beim Erblicken der 27-Jährigen lief der Täter aus den Räumlichkeiten heraus und flüchtete.

Nach Zeugenangaben sei der Exhibitionist südländischer, vermutlich türkischer Herkunft und etwa 20 Jahre alt. Er sei zwischen 160 und 170 cm groß, schlank, habe dunkle Haare und einen Dreitagebart. Zur Tatzeit habe er eine lange grüne Hose getragen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell