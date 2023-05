Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige (13, 15) nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Herne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in Herne-Mitte am frühen Samstag, 27. Mai, hat die Polizei zwei Tatverdächtige (13, 15) festgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Herner (13, 15) gegen 0.10 Uhr sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Breddestraße/Hermann-Löns-Straße zu verschaffen. Anwohner beobachteten die beiden Jugendlichen und alarmierten die Polizei. Die beiden Täter flüchteten zunächst fußläufig in Richtung Holsterhauser Straße, wurden kurze Zeit später jedoch in Tatortnähe gestellt und festgenommen.

Die beiden polizeibekannten Herner führten zwei Koffer mit sich, einer davon mit Lebensmitteln gefüllt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei um Diebesgut handelt, wurden die Koffer sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

