POL-BO: Senior (75) bei Alleinunfall mit Fahrrad schwer verletzt

Witten (ots) - Falsche Handwerker haben eine Seniorin (90) aus Witten am Dienstag, 30. Mai, um ihren Schmuck gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor der dreisten Masche. Der Vorfall ereignete sich an der Körnerstraße nahe der Steinstraße in Witten-Mitte. Gegen 11.45 Uhr klingelte es an der Tür der 90-Jährigen. Ein angeblicher Handwerker erzählte ...

