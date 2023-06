Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-jähriger Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Wettbüro festgenommen - Zusammenhang zu drei weiteren Taten gestern in Bochum und Herne vermutet

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Nachmittag (31. Mai) wurde ein Wettbüro am Limbecker Platz überfallen - ein Tatverdächtiger (18/deutsch-ghanaisch) konnte kurze Zeit später am I. Hagen festgenommen werden. Ein maskierter Mann hatte das Wettbüro gegen 17:45 Uhr betreten. Er lief zum Tresen und zog eine Schusswaffe aus seinem Rucksack. Damit bedrohte er die 54-jährige Mitarbeiterin und forderte die Einnahmen aus der Kasse. Dies verneinte die Mitarbeiterin lautstark. Als Passanten aufgrund der Lautstärke aufmerksam auf das Geschehen wurden, floh der Mann ohne Beute.

Mehrere Zeugen folgten dem Mann und verständigten gleichzeitig den Notruf der Polizei, um seinen Standort durchzugeben. Am I. Hagen konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Seine mitgeführte Schusswaffe wurde sichergestellt.

Da er keine Ausweisdokumente bei sich trug, wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Jährigen mit deutsch-ghanaischer Staatsbürgerschaft.

Der 18-Jährige kommt als Tatverdächtiger von drei weiteren Raubdelikten kurz vor der Tat in Essen in Frage. Nach ähnlichem Modus operandi wurden gestern Nachmittag Wettbüros an der Hauptstraße in Herne (gegen 15:45 Uhr), an der Gelsenkirchener Straße in Herne (gegen 16:30 Uhr) und an der Alleestraße in Bochum (gegen 17:00 Uhr) überfallen. Bei diesen Raubüberfällen konnte der Täter Beute machen./SyC

