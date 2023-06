Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf Autobahn, Papiertonne brennt neben Schulgebäude, PKW vs. Fahrrad, Rote Ampel missachtet

Crailsheim: Auffahrunfall auf Autobahn mit Verletzten

Kurz nach 12:00 Uhr am Freitag kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund einer Baustelle kam es zum Stau, dessen Ende sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe des Parkplatzes Reußenberg befand. Der Fahrer eines Sattelzuges bremste seinen LKW auf dem rechten Fahrstreifen daher ab. Ein nachfolgender PKW der Marke Dacia fuhr auf den Sattelzug auf, wobei noch unklar ist, ob dieser wiederum von einem weiteren, nachfolgenden Sattelzug aufgeschoben wurde. Die beiden Frauen in dem Dacia wurden in dem PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Crailsheim, die mit sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz war, befreit werden. Die ältere der beiden musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Auch die Jüngere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 33.000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle über den Parkplatz Reußenberg umgeleitet werden. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Verkehrspolizei ermittelt.

Crailsheim-Roßfeld: Papiertonne brannte neben Schulgebäude

Gegen 19:30 Uhr am Donnerstagabend teilte die ILS mit, dass in der Taxisstraße ein Müllcontainer brenne, welcher sich direkt neben der dortigen Grundschule befinde. Ein Zeuge hatte bereits versucht das Feuer zu löschen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand letztlich vollständig gelöscht werden. Aufgrund der Hitzeeinwirkung wurde das Schulgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden an eiere Scheibe und dessen Fassade.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Kirchberg an der Jagst: PKW vs. Fahrrad

Gegen 16:25 Uhr am Donnerstag befuhr eine 41-Jährige mit einem Mercedes Sprinter die Haller Straße in Richtung Ortsausgang. Sie fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, ohne dabei auf eine im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Rote Ampel missachtet - Unfall

Gegen 15:40 Uhr am Donnerstag befuhr ein 31-Jähriger mit einem VW Polo die Stuttgarter Straße aus Richtung Michelfeld in Richtung Schwäbisch Hall. An der Einmündung zur Gebrüder-Reutter-Straße missachtete er die dortige rote Ampel. Als er in den Einmündungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem Opel einer 49-Jährigen, welche bei Grün von der Stuttgarter Straße aus Richtung Schwäbisch Hall nach links in die Gebrüder-Reutter-Straße abbog. Es kam zu Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

