Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto in der Schubertstraße aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde in der Schubertstraße ein geparkter Pkw aufgebrochen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe des Hyundais ein und durchsuchte die Mittelkonsole. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Einbrecher durchsucht Gebäude

In der Brühlstraße wurde zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend in ein Gebäude eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses in das Objekt und durchsuchten einen Schlüsselkasten sowie mehrere Spinde. Auf ihrer Suche nach Diebesgut durchwühlten sie auch mehrere Schränke. Was letztlich gestohlen wurde, kann bislang noch nicht genau gesagt werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Schlier

Sachbeschädigung auf geplanter Baustelle

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände eines geplanten Solarparks bei Wetzisreute Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro angerichtet. Die Täter entfernten sämtliche Vermessungspflöcke, mit denen das Baugrundstück zum Zwecke der Erschließung abgesteckt war, warfen diese auf einen Haufen und überschütteten diesen mit Fäkalien. In einer darauf angebrachten Holztafel übten die Täter, die aus der Klimaaktivisten-Szene stammen dürften, Kritik an der aktuellen Baupolitik. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass das eigentliche Ziel der Aktion die Baustelle eines Supermarktes sein sollte und der Solarpark hier in Unkenntnis der Örtlichkeiten irrtümlich angegangen wurde.

Weingarten

Blitzer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Sonntag wurden sowohl in der Ravensburger Straße wie auch in der Niederbieger Straße insgesamt drei Geschwindigkeitsmessanlangen beschädigt. Der Täter zerstörte die Scheiben der Messanlangen, der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 3.000 Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Berg

Rasenmäher geht in Flammen auf

Beim Wechsel einer Batterie an einem Rasenmähertraktor ist in der Straße "Hoher Rain" in Weiler ein Feuer ausgebrochen. Ein technischer Defekt dürfte der Grund dafür sein, dass kurze Zeit nach dem Wechsel das Feuer entstand. Dieses griff auf den Gartenschuppen über, in dem der Mäher abgestellt war. Auch ein daneben befindliches Gartenhaus wurde Opfer der Flammen, bevor es den Feuerwehren aus Berg und Weingarten gelang, den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Wangen

Auto brennt aus

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist beim Brand eines Pkw am frühen Montag entstanden. In Reute bei Neuravensburg geriet der an einem Wohnhaus geparkte VW gegen 3.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer löste einen Alarm aus, auf den Anwohner aufmerksam wurden und den Notruf wählten. Die eingesetzte Feuerwehr löschte die Flammen, bevor diese auf das Wohnhaus übergreifen konnten. Das Auto wurde durch den Brand total zerstört. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Mann randaliert in Tankstelle

Wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung muss sich ein 37-Jähriger nun strafrechtlich verantworten, nachdem er am Sonntagmorgen in einer Tankstelle in der Lindauer Straße Randale gemacht hat. Der alkoholisierte Mann öffnete zunächst eine Weinflasche, verschüttete diese großflächig im Geschäft und beleidigte und bedrohte einen hinzukommenden Mitarbeiter. Im Anschluss verlangte er von dem Angestellten, dass dieser ihm ein Taxi rufe. Als der Angestellte dem keine Folge leistete, warf er eine weitere Weinflasche auf den Boden. Die hinzugerufene Polizei verwies den Betrunkenen der Tankstelle und wird nun entsprechende Anzeigen gegen ihn bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlegen.

Kißlegg

Autofahrer prallt gegen Leitplanke

Verletzungen hat sich ein Autofahrer zugezogen, der am Sonntag gegen 5.30 Uhr auf der A 96 zwischen Wangen-Nord und Kißlegg mehrmals gegen die Leitplanke gefahren ist. Der 45 Jahre alte Mercedes-Fahrer verlor wegen Aquaplaning und seiner nicht angepassten Geschwindigkeit während der Fahrt nach Memmingen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte rechts in die Leitplanke. Im Anschluss wurde er abgewiesen und steuerte unkontrolliert Richtung Mittelleitplanke. Um eine Kollision mit anderen Autofahrern zu vermeiden, steuerte er scharf nach rechts und prallte abermals gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde bei den Zusammenstößen leicht verletzt und noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch versorgt. Insgesamt wurden bei dem Unfall 15 Leitplankenelemente beschädigt. Die Reparaturkosten dürften sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich belaufen. An dem Mercedes entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Einbrecher will in Getränkemarkt

Nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht wurde, in eine Gaststätte in der Nadlerstraße einzubrechen (wir berichteten), wurde bekannt, dass auch ein in örtlicher Nähe befindlicher Getränkemarkt von einem Einbrecher angegangen wurde. Der Täter versuchte offenbar gegen 3 Uhr, ein Rolltor im Bereich der Anlieferung zu öffnen. Dies verursachte deutlichen Lärm, auf den ein Anwohner aufmerksam wurde. Er sprach den Täter an, der daraufhin die Flucht ergriff. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen führte bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Personen, die Hinweise zur Identität des Einbrechers geben können, oder in der Nacht zum Samstag Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Gullideckel gestohlen

Den Deckel eines Entwässerungsschachts hat ein Unbekannter im Kronengässle in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgehoben. Damit klaffte in der Straße ein Loch, das potentiell gefährlich für Rad- und Fußgänger ist. Den Schachtdeckel nahm der Täter offenbar mit. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle durch ein Faltsignal. Personen, die Hinweise auf den Ausheber des Deckels geben können, oder die durch das Loch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei zu melden.

Leutkirch

Unfall nach Überholmanöver auf Autobahn - Motorradfahrer gesucht

In die Leitplanke ausgewichen ist ein Autofahrer, nachdem er am Sonntag gegen 11.30 Uhr von einem bislang unbekannten Motorradfahrer auf der A 96 gefährlich überholt worden ist. Der 26-jährige Seat-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Leutkirch und Kißlegg auf die linke Fahrspur wechselte, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Ein Motorradfahrer nutzte dies offenbar als Chance, den Seat verbotenerweise auf der rechten Spur zu überholen. Zudem scherte er wohl knapp vor dem Seat auf der linken Fahrspur ein, sodass dieser sich gezwungen sah, nach links auszuweichen. Dabei touchierte er die Leitplanke. An seinem Seat entstand dabei ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der Motorradfahrer fuhr unterdessen weiter. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

