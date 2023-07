Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Frau belästigt und bestohlen

Am frühen Sonntagmorgen, um 03:00 Uhr hielt sich nach bisherigen Ermittlungen eine 37-jährige Frau in ihrem Pkw auf, als ein bislang unbekannter Täter an die geöffnete Fahrzeugtüre herantrat und die Frau auf verschiedenen Sprachen ansprach. Das Auto stand in der Bahnhofstraße in der Nähe einer Gaststätte, welche die Geschädigte zuvor besucht hatte. Nachdem die Geschädigte nicht auf das Gespräch einging berührte er sie an den Oberschenkeln und griff über sie nach Wertsache, welche die Geschädigte auf dem Beifahrersitz liegen hatte. Im Anschluss ging der Mann in Richtung Donau flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben: jünger als 25 Jahre, schwarze Hautfarbe, 170 - 180 cm groß, schlank, bekleidet war er unter anderem mit einem blauen Pullover und weißen Turnschuhen. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen, um 06:00 Uhr kam ein 19-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 453 von Stetten in Fahrtrichtung Frohnstetten von der Fahrbahn ab. Der Heranwachsende kam, nach bisherigen Erkenntnissen zunächst aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Beim Gegenlenken übersteuerte der Lancia und kam schlussendlich links neben der Fahrbahn zum Unfallendstand. Der Verursacher selbst zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste zunächst stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Seine 16-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

