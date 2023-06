POL-PDLU: Rhein-Pfalz-Kreis - Liebesschwindel im Internet

Speyer (ots) - Am Dienstag gegen 18 Uhr fuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz eines Geschäfts in der Iggelheimer Straße in den fließenden Verkehr der Iggelheimer Straße ein und übersah hierbei einen auf dem beidseitig befahrbaren Radweg von rechts kommenden 45-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Eine rechtzeitige Bremsung gelang Beiden nicht mehr, weswegen der ...

mehr