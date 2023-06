Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 18 Uhr fuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz eines Geschäfts in der Iggelheimer Straße in den fließenden Verkehr der Iggelheimer Straße ein und übersah hierbei einen auf dem beidseitig befahrbaren Radweg von rechts kommenden 45-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Eine rechtzeitige Bremsung gelang Beiden nicht mehr, weswegen der Radfahrer auf die Motorhaube aufschlug und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Bein und dem rechten Ellbogen zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.200 Euro.

