POL-PDLU: Speyer - E-Scooter während kurzen Einkaufs entwendet, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 26.06.2023, zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr stellte ein 61-Jähriger seinen grünen E-Scooter der Marke Streetbooster im Wert von ca. 700 Euro in der Antoniengasse in der Maximilianstraße ab und schloss ihn mittels eines massiven Kettenschlosses an einem Fahrradbügel an. Anschließend ging er in den benachbarten Supermarkt einkaufen. Als er nach seinem Einkauf zurückkam, stellte er den Diebstahl seines Gefährts fest.

Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld des REWE City auf der Maximilianstraße oder der Antoniengasse verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Diebstahl des E-Scooters geben? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung per Telefon an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

