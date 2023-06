Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in der Speyerer Straße im Bereich des Südbahnhofes eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden 27 Gurt- und 8 Handyverstöße geahndet. Weiterhin waren in einem Fahrzeug Kinder nicht vorschriftsgemäß angeschnallt und in einem weiteren PKW ein Hund nicht gesichert. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß zu tragen, um somit schwere Verletzungen bei Unfällen zu mindern. Auch ein kurzer Blick auf das Handy reicht aus, um unaufmerksam im Straßenverkehr zu sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell