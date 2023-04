LPI-EF: Einbruch in Einkaufsmarkt

Erfurt (ots) - Am 11.04.2023 kam es gegen 10:00 Uhr in Erfurt am Ilversgehofener Platz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 63-jährige Frau, welche mit Gehhilfen unterwegs war, wurde von einem unbekannten Mann umgestoßen. Dabei stürzte die Dame und verletzte sich. Zwei unbekannte männliche Zeugen kamen der 63-Jährigen zu Hilfe. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter ...

