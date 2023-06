Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkene PKW-Fahrerin auf der Maximilianstraße

Speyer (ots)

In der Nacht auf Dienstag gegen halb drei stellte ein aufmerksamer Zeuge einen stark bremsenden PKW in der Maximilianstraße fest, der weiter in Richtung Postplatz fuhr. Dort verlor dessen Fahrerin eine Zigarette aus dem Fenster, stieg barfuß aus und tanzte beim Aufheben der Zigarette. Auf Ansprache des Zeugen räumte die Fahrerin den Konsum berauschender Mittel ein und setzte ihre Fahrt fort. In der Heinrich-Heine-Straße stoppten hinzugerufene Polizeibeamte den PKW der Dame und stellten im Umfeld der 30-jährigen Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,66 Promille. Zudem bestanden Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 30-Jährigen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

