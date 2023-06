POL-PDWIL: Kontrollstelle eingerichtet, diverse Verstöße festgestellt

Dreis-Brück (ots) - Am 12.06.2023 gegen 20:25 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer öffentlich aufgestellten Holzbank im Bereich der Römerstraße in Dreis-Brück. Hier versuchten sie diese aus bisher unbekannten Gründen in Brand zu setzen. Letztlich ging die Bank nicht vollends in Flammen auf, so dass ein größerer Brand verhindert werden konnte. Jegliche Hinweise zur Tat und die möglichen Täter ...

