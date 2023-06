POL-PDWIL: Diebstahl von Weidezaungeräten

Bernkastel-Kues (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Glasüberdachung einer Bushaltestelle auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues. Die Schadenshöhe dürfte im Bereich einer niedrigen vierstelligen Höhe liegen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere über auffällige Personen in diesem Bereich, nimmt die Polizeiinspektion ...

mehr