Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten

Bild-Infos

Download

Alf-Fabrik (ots)

Am 13.06.2023, um 20:30 Uhr, wurde der Polizei in Zell mitgeteilt, dass in Alf, Ortsteil Fabrik, an einem Forstweg der von der L 103 zum Kondelwald führt, asbesthaltige Eternitplatten unmittelbar am Wegrand entsorgt worden sind. Die Ablagestelle befindet sich etwa 50m von der L 103 entfernt. Der stark gesundheitsgefährdende Bauabfall wurde in einem Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr dort abgeladen. Die Polizei Zell hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den/die Verursacher geben können oder verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell