Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

In der Zeit von Freitag, den 09.06.2023, auf Samstag, den 10.06.2023, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Spitalstraße in Prüm. Die Geschädigte stellte ihren VW gegen 9 Uhr am Freitagvormittag am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 18 Uhr des Folgetags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie auf der Fahrerseite einen nicht unerheblichen Unfallschaden feststellen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm, Tel: 06551/9420, zu wenden.

