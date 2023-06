Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorroller entwendet

Wittlich-Neuerburg (ots)

In der Nacht vom Sonntag, den 11.06.2023 gegen 18:30 Uhr bis Montag, den 12.06.2023 gegen 10:30 Uhr wurde ein Motorroller aus einem Carport in der Hofeinfahrt in der Lindenstraße in Wittlich- Neuerburg entwendet. Hinweise zu der Tat bzw. den unbekannten Tätern liegen keine vor. Bei dem Motorroller handelt es sich um einen Peugeot Speedfight 2 LC, Bj. 2001, orange/blau. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

