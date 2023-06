POL-PDWIL: Wildunfall endet mit verletztem Motorradfahrer

Wittlich (ots) - Diebstahl einer Holzbank in Wittlich In der Zeit zwischen Donnerstag, 08. Juni 2023, 09:30 Uhr und Montag, 12. Juni 2023, 08:00 Uhr, kam es in Wittlich, in der Straße "Alte Holzindustrie" zum Diebstahl einer Holzbank. Der oder die Täter entwendeten die etwa 120 cm lange Bank aus Kiefernholz, die vor einem Anwesen stand. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu möglichen Täter/n geben können, werden ...

mehr