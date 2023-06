Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibe an Gartenhaus beschädigt

Wintrich (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnacht, den 11.06.2023, auf Montagmorgen, den 12.06.2023, wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein Gartenhaus in Wintrich, Bereich Moselweinstraße/ Auf dem Triesch, beschädigt. Am heutigen Morgen wurde durch den Eigentümer eine zerstörte Scheibe an der Türe festgestellt. Der Schaden dürfte sich auf einen niedrigen dreistelligen Höhe beziffern. Sachdienliche Hinweise, insbesondere über auffällige Personen in diesem Bereich, nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell