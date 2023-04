POL-FR: Kandern: Mit drei Promille von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter versuchte in dem Zeitraum zwischen Freitag, 31.03.2023, 15.30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 09.00 Uhr, eine Seitentür einer Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Ölbachgraben" aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Garage. Vielleicht wurde er bei der Tatausführung auch gestört. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Medienrückfragen bitte an: ...

