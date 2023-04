POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Pizza im Backofen sorgt für starke Rauchentwicklung

Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.10 Uhr bis 08.20 Uhr, soll ein 10-jähriges Mädchen, welches mit einem Fahrrad zur Schule unterwegs war, in der Margaritenstraße von einem Pkw überholt worden sein. Während des Überholens habe der rechte Außenspiegel des Pkw das Mädchen gestreift und diese stürzte mit ihrem Fahrrad. Das ...

mehr