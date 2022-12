Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Drogenbeeinflusst mit Kind im PKW, Polizei lässt sich nicht täuschen

Römerberg (ots)

Am 07.12.2022 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife am Mitfahrerparkplatz in Römerberg die 39-jährige Fahrerin eines PKW, in welchem sie ihren Lebensgefährten sowie ihre 4-jährige Tochter beförderte. Da die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln feststellten, boten sie ihr die Durchführung eines Urintests an. Die Fahrerin wollte diesen allerdings nicht bei der Polizeidienststelle, sondern vor Ort durchführen. Sie ergriff einen in ihrer Jacke befindlichen Beutel mit künstlichem Urin und versuchte diesen vor den Beamten zu verbergen. Die Beamten vermuteten einen gefährlichen Gegenstand in der Jacke und packten den Arm der Fahrerin, wobei sie auf den Kunsturin stießen. Einen Urintest wollte die Fahrerin danach nicht mehr durchführen, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sie stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten der 39-Jährigen die Weiterfahrt.

Die Polizei prüft bei Sachverhalten mit involvierten Minderjährigen grundsätzlich, ob eine Mitteilung an das Jugendamt zu fertigen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell