POL-PDLU: Betrugsversuch durch angebliche Polizeibeamte

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Mittag erhielt ein 92-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, da die vermeintliche Tochter des Seniors einen Unfall verursacht haben soll und der 92-Jährige nun für den Schaden aufkommen müsse. Da der Senior angab, nicht über viel Bargeld zu verfügen, wurde nach Schmuck gefragt. Die verständigte Tochter des Seniors deckte den Betrugsversuch auf und informierte die Polizei. Die Polizei rät: - Machen Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie selbst unter der Ihnen bekannten Nummer bei dem angeblichen in Not geratenen Angehörigen an. Lassen Sie sich auf keinen Fall durch die Betrüger am Telefon weiterverbinden, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

