Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung auf dem Forumsplatz

Bernkastel-Kues (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Glasüberdachung einer Bushaltestelle auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues.

Die Schadenshöhe dürfte im Bereich einer niedrigen vierstelligen Höhe liegen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über auffällige Personen in diesem Bereich, nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen.

