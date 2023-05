Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Bodenwerder auf dem Parkplatz "Am Mühlenrot" (Kugelparkplatz)

Bodenwerder (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 19.05.2023, 16:30 Uhr, bis Samstag, dem 20.05.2023, 14:00 Uhr, kam es in Bodenwerder, auf dem Parkplatz "Am Mühlentor" (Kugelparkplatz), zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Opel Adam wurde dabei am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer: 05533-97495-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell