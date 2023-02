Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Geldausgabeautomat gesprengt

Schermbeck (ots)

Am Mittwochmorgen um 01:44 Uhr meldeten Anwohner der Straße Kerkerfeld zwei aufeinander folgende Explosionen. Unbekannte Täter hatten einen Geldausgabeautomaten bei der dortigen Volksbank gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde die Fassade des Gebäudes, in dem sich auch zwei Wohnungen befinden, erheblich beschädigt. Die Anwohner verließen unverletzt vorsorglich ihre Wohnungen. Am Tatort stiegen zwei unbekannte Täter in eine wartende dunkle Limousine ein und anschließend entfernte sich das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bundesstraße 58. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Zur Tatbeute und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wesel zu melden unter der Tel.-Nr.: 0281/107-0

