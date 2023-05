Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei stellt Fahrten unter Betäubungsmittel und Alkohol im Landkreis Hameln-Pyrmont fest

Bad Pyrmont/ Brullsen (ots)

Am Samstag (20.05.2023) gegen 20:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung des örtlichen Polizeikommissariats in der Schillerstraße in Bad Pyrmont einen Sprinterfahrer, der den notwendigen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Durch die Polizisten wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb bei dem Fahrzeugführer vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann gab gegenüber den Beamten außerdem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde bei dem Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der 33-Jährige konnte auch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Ermittlungen, ob der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dauern an. Gegen den Mann aus Bremen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Im weiteren Verlauf des Abends, gegen 23:00 Uhr, stellte die Streifenbesatzung den gegen 20:00 Uhr kontrollierten Sprinter erneut fest. Da dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt wurde, kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug erneut. Diesmal fuhr ein Bekannter des 33-jährigen Bremers. Im Zuge der Kontrolle, fiel den Beamten bei dem jetzigen Fahrzeugführer neben körperlichen Auffälligkeiten auch Alkoholgeruch auf. Deshalb führten die Polizisten vor Ort neben einem Drogenschnelltest auch einen Atemalkoholtest durch.

Beide Tests zeigten positive Ergebnisse und somit eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln des ebenfalls 33-jährigen Mannes aus Bremen an. Der Promillewert lag bei unter einem Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 33-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Auch die Polizei in Bad Münder stellte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.05.2023 auf den 21.05.2023) einen Autofahrer in Brullsen fest, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies zeigte ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest an. Bei dem 21-Jährigen aus Hameln wurde ebenfalls durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Der junge Fahrer muss sich einem Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel verantworten.

