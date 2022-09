Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Timmendorfer Strand

Hund beißt anderen Hund am Hundestrand - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am frühen Samstagabend, 10.09.2022, ist es am Hundestrand in Niendorf zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Hund von einem anderen Hund gebissen und nicht unerheblich verletzt wurde. Die Hundehalterin des beißenden Hundes verließ anschließend den Strand, ohne dass ihre Identität festgestellt werden konnte.

Gegen 17.30 Uhr hielt sich eine 53-Jährige aus Ostholstein mit ihrer Familie am Hundestrand in Niendorf (Höhe Bude 8) auf. Ihr 11-jähriger Mischlingshund lief frei herum, als plötzlich ein anderer freilaufender Hund ihren Hund mit den Zähnen packte und schüttelte. Bei der Attacke wurde der Hund der Ostholsteinerin schwer am Bauch verletzt, so dass er später in einer Tierklinik operiert werden musste.

Die Hundehalterin des anderen Hundes nahm ihren Hund nach dem Vorfall an sich und verließ mit ihm anschließend sofort den Strand, ohne vorher mit der 53-Jährigen Kontakt aufzunehmen, so dass diese zunächst auf den nicht unerheblichen Kosten für die Operation sitzen bleibt.

Die gesuchte Hundehalterin war ca. 55 Jahre alt, schlank und hatte kurze blondgefärbte Haare. Zu ihrem Hund ist lediglich bekannt, dass dieser groß war und braunes Fell hatte.

Bei der Polizei in Timmendorfer Strand wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Hundegesetz eingeleitet, wobei es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen der Tat gesucht, insbesondere die zurzeit unbekannte Hundehalterin wird gebeten, sich bei der Polizei in Timmendorfer Strand zu melden.

Die Polizeistation Timmendorfer Strand ist wie folgt erreichbar:

Telefon: 04503/40810

Email: timmendorferstrand.pst@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell