POL-UL: (UL) Langenau - 13-Jährige schwer verletzt

Am Montag stießen in Langenau eine Radfahrerin und ein Auto zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Hindenburgstraße in Richtung Ortsausgang. Als sie die Kuftenstraße überqueren wollte, stieß sie mit dem Skoda einer 54-Jährigen zusammen. Diese war in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Die Radlerin stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf mehrere hundert Euro. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang.

