POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(war) Am 08.06.2021 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr wird ein Pkw auf dem Parkplatz des Penny Marktes (Steintorstraße 28) in Gronau (Leine) durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Führer eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigt den dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

