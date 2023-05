Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Kemnade

Bodenwerder / Kemnade (ots)

Am Mittwoch, den 17.05.2023, zwischen 10:25 Uhr und 10:45 Uhr, kam es in der Ringstraße 33, im bodenwerderschen Ortsteil Kemnade, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißes Fahrzeug der Fa. Westfalen Weser Netz, am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens (geschätzt ca. 750,00 EUR) zu kümmern. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer: 05533-97495-0 in Verbindung zu setzen.

