POL-PDNR: Briefkasten mit Senf beschmiert und Beleidigung hinterlassen

Derschen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, den 28.07.2022, 15:30 Uhr bis Freitag, den 29.07.2022, 08:15 Uhr, durch Hebeln, eine verschlossene Notausgangstüre einer Kindertagesstätte in der Straße Im Bierfass zu öffnen. Festgestellt wurden mehrere Hebelspuren. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- EURO. Hinweise zu dem vorgenannten ...

