Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 04. Februar 2023 wurde einer 77-Jährigen aus Bottrop auf der Hochstraße in Bottrop die Handtasche entwendet. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse samt EC-Karte. Mit der EC-Karte hob eine unbekannte Frau Geld an einem Geldautomaten ab. Dabei konnten Fotos angefertigt werden.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/104237

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

