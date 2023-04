POL-RE: Haltern am See: Fahndung nach schwerem Diebstahl aus Kfz - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Einmündung Wulfener Straße/Bahnhofstraße verletzte sich am Dienstag eine Dorstenerin leicht bei einem Unfall. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die 54-jährige Dorstener fuhr um 13.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Wulfener Straße und bog dann nach rechts, auf die Wulfener Straße ab. Zeitgleich war ein 81-jähriger Autofahrer, ...

mehr