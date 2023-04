Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrzeuge und Bushaltestelle beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Im Bereich zwischen der Hermannstraße und der Sandstraße hat es in der Nacht auf Mittwoch mehrere Sachbeschädigungen gegeben. Betroffen sind mindestens neun Fahrzeuge und ein Bushaltestellenhäuschen. Die meisten beschädigten Fahrzeuge wurden auf der Bottroper Straße festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der oder die unbekannten Täter jeweils ein Seitenfenster zerstört - mit was, ist noch unklar. Zusammenhänge zu ähnlichen Taten im März (siehe Pressemitteilungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5462056 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5466103) werden geprüft. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht - vor allem vor 2 Uhr - verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

