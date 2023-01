Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 12-Jähriger löst größeren Rettungseinsatz an Schule aus

Diez (ots)

Am späten Vormittag des 05.01.2023 kam es am Sophie-Hedwig-Gymnasium zum Einsatz mehrerer Krankenwagen, des Notarztes sowie der Polizei. Ein 12-jähriger Schüler hatte in einem Klassenraum wohl unbeabsichtigt ein von ihm mitgeführtes Reizstoffsprühgerät (Pfefferspray)ausgelöst. Hierdurch kam es bei etwa zehn Mitschülern zu Atemwegsreizungen. Die betroffenen Schüler wurden vor Ort durch die Rettungskräfte untersucht. Eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

