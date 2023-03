Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Diverse Autos und Bushaltestellen am vergangenen Wochenende beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Zwischen Donnerstag und dem heutigen Morgen wurden diverse Anzeigen wegen Sachbeschädigungen bei der Polizei angezeigt. Vornehmlich wurden die Seiten- oder Heckscheiben von Autos und auch die Fensterscheiben an Bushaltestellen beschädigt. Zumeist betraf es die Stadtteile Mitte und Zweckel. Aufgrund der Auffälligkeiten wird die Kripo einen Zusammenhang prüfen. Ob er jedoch in allen bislang bekannten Fällen auch gegeben ist, ist unklar. Bislang wurden über 60 Vorgänge bei der Polizei angezeigt.

In einem der benannten Fälle wurde die Scheibe einer Bankfiliale an der Barbarastraße beschädigt. Der Sicherheitsdienst informierte umgehend die Polizei. Das war am Freitag, um 2 Uhr. Hinweise auf die möglichen Täter liegen jedoch nicht vor.

In einem weiteren Fall wurde eine Fensterscheibe eines Hauses an der Allkampstraße eingeworfen. Zeugen konnten einen schlanken Jugendlichen (16 oder 17) mit leichtem Schnäuzer wegrennen sehen. Er trug eine Bomberjacke (Sticker oder Aufnäher auf dem Ärmel) und einer dunklen Mütze oder Kapuze. Geflüchtet ist er in Richtung Breukerstraße. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 22.22 Uhr.

Weitere Hinweise liegen den Ermittlern bislang nicht vor. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 anzurufen.

