Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Zeugenaufruf nach Raubdelikt an Supermarkt im Südring

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bereits am Freitag, den 23.06.2023 kam es gegen 13:00 Uhr an einem Supermarkt im Südring in Bobenheim-Roxheim zu einem Raubdelikt. Drei weibliche Personen im Alter von etwa 30 Jahren füllten wahrscheinlich auffällig schnell zunächst mehrere Einkaufswägen mit diversen Artikeln und verließen anschließend ohne zu bezahlen den Markt. Hierbei öffnete vermutlich ein dazugehöriges Kind die elektrische Schiebetür. Die Personen luden hiernach die Waren in eine silberne Limousine, als der Filialleiter hierauf aufmerksam wurde und die Frauen aufhalten wollte. Diese ließen weitere Waren zurück und setzten sich zum Wegfahren ins Auto. Die Fahrt konnte nicht verhindert werden. Hierbei wurde ein Zeuge, der den Filialleiter unterstützen wollte, verletzt und der PKW beschädigt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere Hinweise zur Identität der Täterinnen sowie des Kindes und Details zum Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell