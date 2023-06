Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke

Warstein (ots)

Am 23. Juni, kam es um 16 Uhr zu einem Diebstahl in der Straße Külbe, in Höhe der Hausnummer 20. Eine 42-jährige Frau aus Warstein hielt sich mit ihrem Krankenfahrstuhl in der Nähe eines Elektronik-Fachmarktes auf. Ein bislang unbekannter Mann trat an die wehrlose Warsteinerin heran und nahm ihr die schwarze Bauchtasche, die sie über den Hals trug, weg. Der Täter sprach mit der 42-Jährigen, allerdings in einer Fremdsprache, die das Opfer nicht verstehen konnte. Der Mann entnahm aus der Tasche Bargeld und eine EC-Karte und warf die Tasche anschließend auf den Boden. Danach entfernte sich der Tatverdächtige mit seiner Beute vom Tatort. Ein unbekannter Zeuge, ein junger Mann, der unmittelbar nach der Tat vor Ort war, hob die Tasche auf und übergab diese wieder an die Bestohlene. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Teint. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt, einer weißen Hose und weißen Schuhen. Er trug eine auffällige Basecap mit Armee-Fleckmuster. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, als auch der junge Mann, der die Tasche aufgehoben hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell