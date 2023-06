POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Wochenende kam es auf der Kirmes in Neukirchen-Vluyn gleich zu mehreren Einsätzen. Am Freitag, den 02. Juni, gegen 20.50 Uhr meldeten Besucher der Kirmes einen Rollerfahrer, der rücksichtslos durch die Menschenmengen fuhr. Der 17-jährige Vluyner konnte auf der Kirmes angetroffen werden. Seinen Roller hatte der 17-Jährige hinter einem ...

mehr