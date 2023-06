POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Mehrere Polizeieinsätze auf der Kirmes

Alpen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße sind am Samstag gegen 15.35 Uhr insgesamt vier Personen verletzt worden. Zur Unfallzeit war eine 74-jährige aus Alpen mit einem Auto auf der Weseler Straße in Richtung Alpen unterwegs. Kurz vor dem Zusammenstoß beabsichtigte sie nach links in eine Einfahrt einzubiegen. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit einem Linienbus auf der Weseler Straße hinter der ...

