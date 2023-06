Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Verletzte

Soest (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Riga-Ring, in Höhe des dortigen Tankstellengeländes gerufen. Eine 57-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Nissan den Riga-Ring in nördliche Richtung. In Höhe der Unfallörtlichkeit kam ihr der Audi einer 56-jährigen Soesterin entgegen, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Pkw kollidierten frontal miteinander. Der Nissan drehte sich aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die Fahrertür des Nissan mit schwerem Gerät öffnen, um die Fahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.(dk)

