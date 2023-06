Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen nach Einbruch

Anröchte (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Firma in der Völlinghauser Straße gerufen. Ein Zaunelement des Geländes war offenbar von den Tätern gewaltsam entfernt worden, um sich Zutritt zu dem Gelände zu verschaffen. Da nicht auszuschließen war, dass sich die Täter beim Eintreffen der Polizeibeamten noch auf dem Betriebsgelände aufhielten, umstellten die Beamten das Gelände zunächst. Zeitgleich traf ein angeforderter Polizeihubschrauber samt Besatzung im Bereich der Tatörtlichkeit ein, der die beiden Einbrecher versteckt in einem Gebüsch nahe des Firmengeländes entdecken konnte. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der ebenfalls eingesetzte Diensthund konnte einen der Täter dann stellen. Der 42-jähriger Tatverdächtige leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten und schlug mehrfach auf den Diensthund ein. Dieser blieb unverletzt. Auch der zweite Tatverdächtige, ein 41-jähriger Mann, der sich ebenfalls im Gebüsch versteckt hielt, konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat derzeit die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Täter, beide derzeit ohne festen Wohnsitz, sollen am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell